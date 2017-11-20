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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Березуцкий и Георгий Миланов не помогут ЦСКА в матче с "Бенфикой"
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов не смогут сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" из-за повреждений, полученных ими в матче против "СКА-Хабаровска".
"Оба игрока получили травмы. Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено. Но их участие в матче с "Бенфикой" абсолютно исключено", – цитируют Бабаева "Известия".
"Оба игрока получили травмы. Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено. Но их участие в матче с "Бенфикой" абсолютно исключено", – цитируют Бабаева "Известия".
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