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Алексей Березуцкий и Георгий Миланов не помогут ЦСКА в матче с "Бенфикой"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георгий Миланов не смогут сыграть в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" из-за повреждений, полученных ими в матче против "СКА-Хабаровска".

"Оба игрока получили травмы. Окончательный диагноз и сроки их восстановления мы в ближайшее время опубликуем на сайте клуба, потому что обследование еще не закончено. Но их участие в матче с "Бенфикой" абсолютно исключено", – цитируют Бабаева "Известия".
Теги: ЦСКА Бенфика Березуцкий А. Миланов
Сегодня, 18:30
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Мда. Здоровья обоим.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
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