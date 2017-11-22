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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Ничья "Спартака" с "Марибором" приблизила Россию к Франции в рейтинге УЕФА
Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА по итогам состоявшихся во вторник матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Спартак" в Москве сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1), а представляющий Францию "Монако" дома уступил немецкому "Лейпцигу" (1:4).
Теперь суммарный коэффициент России, занимающей в рейтинге УЕФА шестое место, составляет 48,182 балла. Коэффициент Франции, идущей на пятой строчке, остался на прежней отметке - 51,081 балла. Коэффициент ближайшего преследователя России - Португалии - после выездной ничьей "Порту" с турецким "Бешикташем" (1:1) незначительно увеличился - до 43,415 баллов. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.
В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов: "Спартак" и ЦСКА - в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда выбыла из турнира еще в августе, не сумев преодолеть квалификацию.
ТАСС
"Спартак" в Москве сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1), а представляющий Францию "Монако" дома уступил немецкому "Лейпцигу" (1:4).
Теперь суммарный коэффициент России, занимающей в рейтинге УЕФА шестое место, составляет 48,182 балла. Коэффициент Франции, идущей на пятой строчке, остался на прежней отметке - 51,081 балла. Коэффициент ближайшего преследователя России - Португалии - после выездной ничьей "Порту" с турецким "Бешикташем" (1:1) незначительно увеличился - до 43,415 баллов. Лидирует в таблице Испания, далее следуют Англия, Италия и Германия.
По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы - три.
В сезоне-2018/19 Россию в еврокубках представят шесть команд: три в Лиге чемпионов и столько же - в Лиге Европы. В еврокубки текущего сезона попали пять российских клубов: "Спартак" и ЦСКА - в Лигу чемпионов, "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" - в Лигу Европы, однако краснодарская команда выбыла из турнира еще в августе, не сумев преодолеть квалификацию.
ТАСС
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