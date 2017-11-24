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Евгений Алдонин: предпочёл бы "Спартаку" видеть в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказал мнение насчёт того, у кого из российских клубов больше шансов выйти из своей группы в Лиге чемпионов.

"Я бы предпочёл "Спартаку" видеть в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА. Если есть любые шансы, хоть призрачные, на выход из группы в весеннюю стадию Лиги чемпионов, то нашим клубам необходимо за них бороться", - цитирует "Чемпионат.сом".

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА в заключительном выездном матче с "Манчестер Юнайтед" надо набрать очков больше, чем наберёт "Базель" в игре с "Бенфикой". "Спартак" устроит только победа в игре с "Ливерпулем".
Теги: Алдонин Спартак ЦСКА
Сегодня, 06:01
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