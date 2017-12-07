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Роман Асхабадзе: была вера в то, что "Спартак" пройдёт дальше

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал поражение красно-белых от "Ливерпуля" (0:7) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.

"Что было вчера со "Спартаком", нужно спрашивать у тренера. Думаю, «Ливерпуль» отыгрался за московский матч. Тогда им не удалось реализовать много моментов, в этот раз игроки реализовывали всё, что только можно.

Не такие ожидания были перед игрой. Что-то случилось. То ли это физика, то ли приехали в Англию и немножко перенервничали. С первых минут было видно, что что-то пошло не так. Дело даже не в назначенном в начале первого тайма пенальти. Выпадали из игры полузащитники Фернандо и Глушаков. У "Ливерпуля" игровой день задался. Тяжело говорить. Совокупность этих факторов сказалась.

Я бы обсуждал не счёт, а упущенную возможность пройти дальше в Лиге чемпионов. Перед игрой были ощущения, что шансы обыграть "Ливерпуль" у "Спартака" есть. Команда уверенно обыграла "Севилью", бойко отыграла дома с тем же "Ливерпулем" на ничью, "Севилья" вчера проигрывала поначалу в матче с "Марибором". Шанс был и вера в то, что проход дальше, скорее всего, вероятен, но…

Может, ребята чересчур перенервничали. Движения не хватало. По самоотдаче претензий нет. Видно было, что глаза горели", - цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
Сегодня, 16:13
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№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да такие матчи к сожалению случаются,вон Севилья тоже не могла понять,как они нам 1-5 проиграли.Я перед этой ЛЧ думал что мы вообще все матчи англам и испанцам проиграем,а мы смогли взять у них 4 очка.Вчера был несчастный случай,Каррера хотел сыграть в открытый футбол,другого выхода не было,нужна была только победа.Он поставил команде комбинационный футбол,в мелкие и средние передачи,но с ливером это не прокатило,из-за обрезов средней линии,стоило нам пропущенных мячей.Всё-таки иногда нужно играть прагматично,ну это лично моё мнение.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Да херли гнать, вся страна знала что будет [матерное слово, имевшее смысл "победа над "Спартаком"], кроме секты! Ромка ты же вроде вышел из секты или просто очень хочешь к кормушке вернуться
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 16:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
он и пошел..... дальше


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:17) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Глаза горели??? Он откуда смотрел? Если бы глаза горели, они бы сожрали Ливерную колбасу, а так колбасу сделали из Спартака, да еще с начинкой flushed
Регистрация: 9.11.2010
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