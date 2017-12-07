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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Роман Асхабадзе: была вера в то, что "Спартак" пройдёт дальше
Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе прокомментировал поражение красно-белых от "Ливерпуля" (0:7) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Что было вчера со "Спартаком", нужно спрашивать у тренера. Думаю, «Ливерпуль» отыгрался за московский матч. Тогда им не удалось реализовать много моментов, в этот раз игроки реализовывали всё, что только можно.
Не такие ожидания были перед игрой. Что-то случилось. То ли это физика, то ли приехали в Англию и немножко перенервничали. С первых минут было видно, что что-то пошло не так. Дело даже не в назначенном в начале первого тайма пенальти. Выпадали из игры полузащитники Фернандо и Глушаков. У "Ливерпуля" игровой день задался. Тяжело говорить. Совокупность этих факторов сказалась.
Я бы обсуждал не счёт, а упущенную возможность пройти дальше в Лиге чемпионов. Перед игрой были ощущения, что шансы обыграть "Ливерпуль" у "Спартака" есть. Команда уверенно обыграла "Севилью", бойко отыграла дома с тем же "Ливерпулем" на ничью, "Севилья" вчера проигрывала поначалу в матче с "Марибором". Шанс был и вера в то, что проход дальше, скорее всего, вероятен, но…
Может, ребята чересчур перенервничали. Движения не хватало. По самоотдаче претензий нет. Видно было, что глаза горели", - цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
"Что было вчера со "Спартаком", нужно спрашивать у тренера. Думаю, «Ливерпуль» отыгрался за московский матч. Тогда им не удалось реализовать много моментов, в этот раз игроки реализовывали всё, что только можно.
Не такие ожидания были перед игрой. Что-то случилось. То ли это физика, то ли приехали в Англию и немножко перенервничали. С первых минут было видно, что что-то пошло не так. Дело даже не в назначенном в начале первого тайма пенальти. Выпадали из игры полузащитники Фернандо и Глушаков. У "Ливерпуля" игровой день задался. Тяжело говорить. Совокупность этих факторов сказалась.
Я бы обсуждал не счёт, а упущенную возможность пройти дальше в Лиге чемпионов. Перед игрой были ощущения, что шансы обыграть "Ливерпуль" у "Спартака" есть. Команда уверенно обыграла "Севилью", бойко отыграла дома с тем же "Ливерпулем" на ничью, "Севилья" вчера проигрывала поначалу в матче с "Марибором". Шанс был и вера в то, что проход дальше, скорее всего, вероятен, но…
Может, ребята чересчур перенервничали. Движения не хватало. По самоотдаче претензий нет. Видно было, что глаза горели", - цитирует Асхабадзе "Чемпионат.сом".
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