Зинедин Зидан - первый тренер в истории, выигравший Лигу или Кубок чемпионов трижды подряд

"Реал", победив в Киеве "Ливерпуль" (3:1), стал первым в истории клубом, выигравшим Лигу чемпионов три раза подряд. Кубок чемпионов, проводившийся с 1956 по 1991 год, трижды кряду брали "Бавария" и "Аякс", а "Реал" не расставался с трофеем в пяти первых розыгрышах.При этом главный тренер мадридцев Зинедин Зидан оказался первым в истории специалистом, приведшим клуб к трем подряд Кубкам чемпионов. Все предшественники француза ограничивались максимум двумя победами.