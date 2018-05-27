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Зинедин Зидан - первый тренер в истории, выигравший Лигу или Кубок чемпионов трижды подряд

"Реал", победив в Киеве "Ливерпуль" (3:1), стал первым в истории клубом, выигравшим Лигу чемпионов три раза подряд. Кубок чемпионов, проводившийся с 1956 по 1991 год, трижды кряду брали "Бавария" и "Аякс", а "Реал" не расставался с трофеем в пяти первых розыгрышах.

При этом главный тренер мадридцев Зинедин Зидан оказался первым в истории специалистом, приведшим клуб к трем подряд Кубкам чемпионов. Все предшественники француза ограничивались максимум двумя победами.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зидан Реал
Сегодня, 03:29
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