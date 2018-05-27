Лука Модрич: не знаю, сможет ли кто-то повторить рекорд "Реала"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал третью подряд победу клуба в Лиге чемпионов.В финале, который прошел в Киеве, мадридцы обыграли "Ливерпуль" со счетом 3:1."Это невероятное достижение, историческое. Не знаю, сможет ли кто-то повторить это. Уже вторая победа стала большим достижением. Это просто невероятно!", - цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.