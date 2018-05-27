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Лука Модрич: не знаю, сможет ли кто-то повторить рекорд "Реала"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал третью подряд победу клуба в Лиге чемпионов.

В финале, который прошел в Киеве, мадридцы обыграли "Ливерпуль" со счетом 3:1.

"Это невероятное достижение, историческое. Не знаю, сможет ли кто-то повторить это. Уже вторая победа стала большим достижением. Это просто невероятно!", - цитирует Модрича пресс-служба УЕФА.
Теги: Модрич Реал
Сегодня, 11:11
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(1)
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:20) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а ведь у Реала есть и другой рекорд- пять Кубков европейских чемпионов подряд (1956- 1960)..
Галактикос- это даже не Космос, это просто другая Вселенная..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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