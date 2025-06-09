Данной опрос провело издание "СЭ". Оно опросило все 16 команд РПЛ, а от каждого клуба проголосовали по 11 футболистов, которые называли свои персональные тройки лучших.
В результате первое место занял нападающий "Краснодара" Джон Кордоба (126 баллов), на втором месте остался полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков (113 баллов), а тройку лидеров замкнул полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко (97 баллов).
Кордоба в минувшем сезоне РПЛ принял участие в 25 матчах, забил 12 голов, отдал 7 голевых передач, получил 9 жёлтых карточек (одна из них стала второй в матче). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 12 млн евро.
Форвард "Краснодара" Кордоба признан лучшим игроком РПЛ по версии футболистов чемпионата
Сообщается, что форвард "Краснодара" Джон Кордоба признан лучшим игроком чемпионата России по футболу сезона-2024/25 по опросу среди футболистов всех клубов РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"