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Гарет Бэйл: забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола - это настоящая мечта

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл после финального матча Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:1) рассказал, как ему удалось забить гол в падении через себя.

"Забить такой гол на самой главной сцене мирового футбола - это настоящая мечта. По правде говоря, я никогда прежде не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое. Марсело выполнил передачу, и мяч находился на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и поразить цель", - цитирует Бэйла официальный сайт УЕФА.
Теги: Бэйл Реал Ливерпуль
Сегодня, 14:27
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 15:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да, Бейлу конечно маленько повезло - всё было идеально... Но так забить в финале Лиги - это круто!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (1)

esli bi ne ego trvmi, bil bi luchshim na segodnya!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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