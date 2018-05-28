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Более 200 тысяч человек подписали петицию, чтобы наказать Серхио Рамоса

Силовая борьба защитника "Реала" Серхио Рамоса против Мохамеда Салаха, которая спровоцировала травму египтянина, в финале Лиги чемпионов, вызвала бурю негодования среди болельщиков.

На портале Change.org была создана петиция, где высказаны требования к футбольным чиновникам наказать испанца.

На данный момент петиция собрала 230 тысяч подписей
Теги: Рамос Салах
Сегодня, 09:35
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6
(1)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:02) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рамос мразь. Вы муссируете один момент. А Рамос в этом матче отчаянно и бездарно симулировал - это два. И за 2 минуты до ляпа Карриуса, пробегая мимо него, Рамос зарядил локтем в лицо ему так, что 2 красные как минимум заработал. А это три. И 4 - радовался , как самая последняя тварь уходу Салаха с поля.
Мразь Рамос и те, кто его пытается обелить.


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Присутствую только на форуме.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Момент был сложный и судья вероятно его проморгал.
Показалось, что оба прихватывали друг друга и то, что травму получил Салах это чистая случайность. С тем же успехом Рамос сам мог получить траму.
А было/не было у Рамоса желание нанести травму об этом только он знает и Бог.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (0)

Как именно они хотят наказать.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 09:41) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Надо же-столько идиотов? weary
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:41) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sergey3709
Нужны видеоповторы,там все видно

существуют такие люди, которые видят то, что хотят.даже если им в упор показать.


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: sergey3709 (Сегодня, 09:36) #
  • 0
  •  (4)
online

Нужны видеоповторы,там все видно
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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