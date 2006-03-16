Египетский юрист подал иск к Рамосу на миллиард евро за нанесение травмы Салаху

Адвокат из Египта Бассем Вахба подал иск на €1 млрд к защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу за умышленное нанесение травмы крайнему нападающему английского "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов."Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Буду просить компенсацию, которая может превысить € 1 млрд, за физический и психологический ущерб, который капитан "сливочных" нанес Салаху и египетскому народу", — передает слова Вахбы издание Goal, которое сослалось на эфир египетского канала Sada El-Balad.По словам адвоката, в случае получения какой-либо компенсации он пожертвует её в египетский благотворительный фонд.