Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104582
Mузыка 5716
Политика и события в стране и мире 4140
Наши любимые голы 287
LIVERPOOL FC 2531
Ситуация на юго-востоке Украины 119370
Юмор, анекдоты, байки 7712
КБ-Гостевая 26636

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Египетский юрист подал иск к Рамосу на миллиард евро за нанесение травмы Салаху

Адвокат из Египта Бассем Вахба подал иск на €1 млрд к защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу за умышленное нанесение травмы крайнему нападающему английского "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов.

"Рамос намеренно травмировал Салаха и должен быть наказан. Я подал иск и жалобу в ФИФА. Буду просить компенсацию, которая может превысить € 1 млрд, за физический и психологический ущерб, который капитан "сливочных" нанес Салаху и египетскому народу", — передает слова Вахбы издание Goal, которое сослалось на эфир египетского канала Sada El-Balad.

По словам адвоката, в случае получения какой-либо компенсации он пожертвует её в египетский благотворительный фонд.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Салах Реал Ливерпуль
Сегодня, 20:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(4)
№7 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 21:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Бл*ть , а что так мало ...??!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№6 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Проще убить


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: sergoz Калининград (Сегодня, 21:34) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
норм, Рамос еще тот га...дон, скольких он травмировал? считали? или то что капитан РМ все списывает? Казнить!


--------------------
12 лет рядом... зарегистрирован 16.03.2006г.
Регистрация: 16.03.2006 [жалоба]
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 20:24) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
И среди юристов есть дебилы.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: Ramzes Hamburg (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Барселона»
Пусть хотя бы его на 5% этой суммы накажут..


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 20:18) #
  • -1
  •  (7)

Будет весело ...каждый матч будут суды !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:15) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
smile


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.