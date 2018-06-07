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УЕФА изменил бренд Лиги чемпионов

УЕФА представил новый бренд Лиги чемпионов, главной целью которого станет акцент на моментах, создающих главную сцену.

"Центральное место в новой визуальной концепции бренда занимают соединенные звезды, взятые со "звездного мяча" с логотипа Лиги чемпионов УЕФА. Концепция передает культовые примеры демонстрации выдающейся техники и таланта, которые делают вечера Лиги чемпионов УЕФА такими особенными. Новый бренд обладает большей гибкостью, сохраняя главные элементы – такие как гимн, стадион и трофей. Синяя цветовая гамма, берущая корни в теме вечеров Лиги чемпионов УЕФА, обогатилась акцентными цветами – маджентой и цианом, которые освежают восприятие образа", – сообщается на официальном сайте УЕФА.
Теги: Лига чемпионов
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