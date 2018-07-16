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Варан – четвертый футболист, выигравший в один сезон Лигу чемпионов и ЧМ

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан выиграл ЧМ-2018 вместе с национальной командой. Он стал всего лишь четвертым игроком, выигравшим в один сезон Лигу чемпионов и чемпионат мира.

До него это делали Кристиан Карамбе, Роберто Карлос и Сами Хедира. Все – футболисты "Реала".

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Теги: Варан Реал Сборная Франции
Сегодня, 09:38
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(1)
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:12) #
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Болеет за:
ЦСКА
Все – футболисты "Реала"

и ни одного настоящего европейца


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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