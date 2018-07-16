Варан – четвертый футболист, выигравший в один сезон Лигу чемпионов и ЧМ

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан выиграл ЧМ-2018 вместе с национальной командой. Он стал всего лишь четвертым игроком, выигравшим в один сезон Лигу чемпионов и чемпионат мира.До него это делали Кристиан Карамбе, Роберто Карлос и Сами Хедира. Все – футболисты "Реала".