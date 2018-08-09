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Греческий журналист: мои коллеги из России врут - они сами провоцировали наших болельщиков

Греческий журналист Панос Георгогианнис рассказал о событиях, которые произошли в Салониках с российскими журналистами перед стартом матча ПАОК - "Спартак".

"Я одним из первых зашёл в ложу для прессы, так что видел всё, что там происходило. Произошёл небольшой инцидент: оператор вашего телеканала провоцировал фанатов на трибуне снизу. Он показывал им средний палец. Его тут же вывели со стадиона. Это всё, что произошло на ложе прессы.

Я не видел, чтобы кого-то били. Это все вранье", — сказал журналист.

Ранее стало известно, что перед игрой активные болельщики греческого клуба подходили ко всем журналистам славянской внешности и пытались отнять у них аккредитации. Под угрозой избиения у представителей СМИ отнимали личные вещи и деньги. Чуть позже фанаты греческого клуба напали на российских журналистов у входа в ложу прессы.

Чемпионат
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 14:20
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9
(5)
№9 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:15) #
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Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№8 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 15:08) #
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online

Цитата: Он_вам_не_димон
Все российское сми это одно сплошное вранье и вонючая пропаганда, лишь бы людей от пустеющего холодильника отвлечь


Ты его хочешь наполнить, либераст пиндососвский? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Весьма похоже на Сраптаковскую бригаду которая яро поддерживает недоклуб.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
скоро настанет время "врать" грекам.. скоро.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:53) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
В комментах здесь - одно хамство и быдлятина....


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:50) #
  • +2
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[quote=Он_вам_не_димон]Все российское сми это одно сплошное вранье и вонючая пропаганда, лишь бы людей от пустеющего холодильника отвлечь

Ну почему же:
[на день ВМФ нам показывали новейшие корабли. Да и министр ин. дел., после наипательтства арапов без стеснения матом весь мир кроет.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:43) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Он_вам_не_димон
Все российское сми это одно сплошное вранье и вонючая пропаганда, лишь бы людей от пустеющего холодильника отвлечь

слышь, холуй натовский, сними с авы про Спартак! нам такое чмырьё как ты не нужны!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 14:28) #
  • -11
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Все российское сми это одно сплошное вранье и вонючая пропаганда, лишь бы людей от пустеющего холодильника отвлечь
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
оператор вашего телеканала провоцировал фанатов на трибуне снизу. Он показывал им средний палец.
е6анутый оператор-мазохист.сидит посреди тысяч агрессивно настроенных индивидов и провоцирует их.ага

Я не видел, чтобы кого-то били. Это все вранье"

если он не видел,значит не было.понятно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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