Греческий журналист: мои коллеги из России врут - они сами провоцировали наших болельщиков

Греческий журналист Панос Георгогианнис рассказал о событиях, которые произошли в Салониках с российскими журналистами перед стартом матча ПАОК - "Спартак"."Я одним из первых зашёл в ложу для прессы, так что видел всё, что там происходило. Произошёл небольшой инцидент: оператор вашего телеканала провоцировал фанатов на трибуне снизу. Он показывал им средний палец. Его тут же вывели со стадиона. Это всё, что произошло на ложе прессы.Я не видел, чтобы кого-то били. Это все вранье", — сказал журналист.Ранее стало известно, что перед игрой активные болельщики греческого клуба подходили ко всем журналистам славянской внешности и пытались отнять у них аккредитации. Под угрозой избиения у представителей СМИ отнимали личные вещи и деньги. Чуть позже фанаты греческого клуба напали на российских журналистов у входа в ложу прессы.