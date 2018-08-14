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ПАОК объявил стартовый состав на игру со "Спартаком" - Маурисио в основе

Греческий ПАОК объявил стартовый состав на ответный матч с московским "Спартаком" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

ПАОК: Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс, Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури, Лимниос, Прийович.

Запасные: Рей, Кициу, Хачериди, Шахов, Варда, Лео, Акпом.
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 19:37
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