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Агент Мойзеса: не удивлен, что он стал лидером ЦСКА

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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о важности своего клиента для "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
"Мойзес всегда был великим игроком. Я не удивлен, что он стал лидером ЦСКА и ведет за собой команду", - цитирует Гарсию Metaratings.

В текущем сезоне Мойзес провёл 33 матча за московский ЦСКА во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в пять миллионов евро. После 28-ми сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своём активе 42 очка.

ЦСКА Мойзес Барбоза
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