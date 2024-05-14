"Возможно, у Галактионова были какие-то эпизодические ошибки. Но даже команды, претендующие на золото, допускают их сейчас. Работа Галактионова стабильна, команда не испытывает серьезных провалов - это самое важное. Не нужно ничего менять, просто нужно усилить состав", - цитирует Сенникова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Локомотива" приняло решение продлить контракт с Михаилом Галактионовым ещё на два сезона. После 28-ми сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 47 очков. В следующем туре московский клуб примет на своём поле воронежский "Факел", а в заключительном матче этого чемпионата сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
Сенников: работа Галактионова стабильна, команда не испытывает серьезных провалов
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о работе Михаила Галактионова.
Фото: ФК "Локомотив"