"Нам сейчас не до разговоров, поэтому вся появившиеся информация неактуальна. ?На сегодняшний день весь тренерский штаб и все игроки сосредоточены только на одном - успешном завершении текущего сезона", - цитирует Галактионова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство "Локомотива" приняло решение продлить контракт с Михаилом Галактионовым ещё на два сезона. После 28-ми сыгранных туров "железнодорожники" занимают четвёртое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своём активе 47 очков. В следующем туре московский клуб примет на своём поле воронежский "Факел", а в заключительном матче этого чемпионата сыграет на выезде с калининградской "Балтикой"
Галактионов - о своём контракте: нам сейчас не до разговоров
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал ситуацию со своим истекающим контрактом.
Фото: ФК "Локомотив"