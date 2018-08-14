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Матч "Спартак" -ПАОК посетили 40 385 зрителей

Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" – ПАОК посетили 40 385 зрителей.

Вместимость "Открытие Арены" равна 45 360 местам.

Игра закончилась со счетом 0:0.
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 22:33
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№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 23:04) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Aseev Valeri
Надеялись наивные...Маклак сказал,что ПАОК средненькая команда,а оно вон что.Спартак оказывается вообще ниже среднего.

smile Маклак то ладно-артист,чего с него возьмешь? А вот носитель спартаковского духа ловчев как распирался.что победа уже в кармане.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 22:39) #
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Болеет за:
«Реал»
Надеялись наивные...Маклак сказал,что ПАОК средненькая команда,а оно вон что.Спартак оказывается вообще ниже среднего.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
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