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Хачереди показал фанатам "Спартака" щитки цвета флага Украины (фото)

После завершения матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которого "Спартак" вылетел из турнира, украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди вместе с партнёрами отправился благодарить болельщиков греческой команды.

Однако в это время с трибун, на которых располагались спартаковские болельщики, в адрес игроков греческой команды стали доноситься выкрики. Хачериди спустил гетры и указал фанатам красно-белых на щитки в цветах украинского флага, сообщает "СЭ"



Фото: Дарья Исаева/"СЭ"
Теги: Хачериди Спартак ПАОК
Вчера, 23:27
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№16 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:38) #
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online

Цитата: Antip7
Ну показал и что? Мне кажется украинцы переоценивают отношение русских к своему флагу.

Судя по тому, как бомбит у рашенпатриотов под этой новостью - не переоценивают. Флаг Украины для рашиков, как красная тряпка для быка
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№15 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:26) #
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Ну показал и что? Мне кажется украинцы переоценивают отношение русских к своему флагу. Как бы повторю.. показал.. и что?
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 00:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ебанаты вылетят как фанера в след раунде


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№13 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 00:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
Да пусть хоть жопу разукрасит в хохляцкий флаг. Если уж на то пошло , то просрали Крым и Донбасс, что бы хочешь этим доказать?

Да все они прои-тупоголовые. Пусть теперь своей тряпкой себе жопу подотрет.


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№12 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 00:05) #
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Да пусть хоть жопу разукрасит в хохляцкий флаг. Если уж на то пошло , то просрали Крым и Донбасс, что бы хочешь этим доказать?
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Придурки ,они и в Греции придурки.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№10 Написал: Ахилл Ульяновск (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это даже комментировать не хочется. Вот втащил бы я этому доходяге с удовольствием...Я слышал, он уже в раздевалке выхватывал.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: Андрей Зайцев (Вчера, 23:44) #
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Просто многие за бугром думают что Показать Русским флаг Украины после победы это круто. в Европе мозгов много но людей без мозгов ещё больше.
Регистрация: 3.02.2015 [жалоба]
№8 Написал: fd65 (Вчера, 23:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Все больше убеждаюсь в истине притчи:
-"у отца было два сына...., один умный, другой футболист".....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:42) #
  • 0
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Болеет за:
КАМАЗ
А тампон не показывал? Или там памперсы для стариков?
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: V.o.r.o.n (Вчера, 23:41) #
  • +1
  •  (3)

надо было еще шорты снять, чтобы кружевные труселя показать laughing а вообще-СМЕРТЬ украине-хэроям СМЕРТЬ!
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: Кипер кмв (Вчера, 23:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот это событие.....


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Я видел игру Марадоны....
Регистрация: 21.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: holod хамина (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
припиздок этот хачериди....лучше бы хер свой высунул
Регистрация: 16.05.2011 [жалоба]
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Вчера, 23:34) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ему показалось, что это круто... Убожество.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:31) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
собрат луиса адриано. что то что этот. оба без мозгов


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№1 Написал: Thor (Вчера, 23:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ну щас полетит говно не вентилятор ..


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
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