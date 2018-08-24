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Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому

Голкипер «Спартака» Александр Максименко вспомнил о пропущенном пенальти в матче Лиги чемпионов с ПАОКом, выбившим красно-белых из турнира.



— В юности вас называли специалистом по пенальти. В связи с этим забыть пропущенный одиннадцатиметровый от ПАОКа было вдвойне нелегко?

— Конечно, было неприятно. Расскажу предысторию с пенальти. На чемпионате Европы до 17 лет я отбил пенальти от англичан. Потом, через месяц, был чемпионат России. Я играл за нашу Академию. По пенальти мы прошли в полуфинал турнира. На чемпионате мира до 17 лет также взял одиннадцатиметровый. Затем на Кубке РФС по пенальти мы переиграли ЦСКА. Возможно, тогда был фарт. Потому что если игрок хорошо бьет пенальти, то у вратаря шансов нет. Натренировать голкипера в этом плане очень сложно.

Если говорить о матче с ПАОКом, то мы с Джанлукой разбирали, кто у греков бьет пенальти. И Прийович все игры все удары наносил в ту точку, куда я прыгнул. Понимаете, опять же — вмешался случай. В матче с нами Прийович поменял свою стратегию и пробил по центру. Было обидно. Мы просмотрели, наверное, 10 ударов. И все они были в ту сторону, куда я прыгнул. Поэтому в игре подумал: пенальти? Сейчас возьму. Есть шанс! Ведь знаю, в какой угол он бьет. А он послал мяч по центру…

— Ответная игра для вас лично сложилась лучше. Правда, пройти дальше команде это не помогло...

— Когда мы выходили на поле «Открытие Арены» перед матчем с ПАОКом под гимн «Спартака», меня это так завело, зарядило на борьбу! Прямо мурашки по коже пошли. Наверное, пока это самый запоминающийся момент сезона. Весь стадион поет гимн — это сильно. Хочется показать, что болельщики не зря приходят на наши матчи. Хочется биться и доказывать.

В Греции я не очень удачно сыграл. В Москве — вроде хорошо. Но это ничего не изменило, мы не прошли в Лигу чемпионов. Был расстроен, мечтал услышать на поле гимн Лиги чемпионов. Ведь с малого возраста смотрел еврокубковые матчи. Но надеюсь, что еще смогу это сделать. Постараемся в Лиге Европы пройти как можно дальше, — цитирует Максименко пресс-служба красно-белых.

Фото: РИА Новости, Александр Ступников
Теги: Максименко Спартак ПАОК
Сегодня, 14:53
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(3)
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 15:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
А я не понимаю зачем куда-то прыгать до удара. Сейчас больше половины пенальти бьют по центру или рядом с центром. Играй по удару и всё. А если ударит плотно в угол, то и так и так не дотянешься.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 14:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
А он просто посмотрел видео где Дзюба говорит "устали или не уверены - бейте по центру!" smile
А он послал мяч по центру…
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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