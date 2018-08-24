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Артуро Видаль усомнился в честности побед "Реала" в Лиге чемпионов

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль поделился мнением о победах мадридского "Реала" в двух последних финалах Лиги чемпионов.

По информации Goal, хавбек подверг критике успехи мадридской команды в еврокубках. Он считает, что "Реал" не смог бы одержать победу в двух финалах Лиги чемпионов подряд, если бы была система видеопомощи арбитрам (VAR).

Чилийский футболист стал игроком "Барселоны" в августе этого года. Он перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии".

"Реал" выигрывал три финала Лиги чемпионов, но в последних двух розыгрышах выбивал на стадии плей-офф "Баварию".

"Газета.ру"
Теги: Барселона Реал Видаль
Сегодня, 16:14
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№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
если бы была система видеопомощи арбитрам (VAR) была бы внедрена 30 лет назад, сомнению можно было бы подвергнуть каждую вторую победу в любых турнирах.

У болельщиков противоборствующих команд всегда будет разное мнение: у одних стакан будет наполовину пуст, у других наполовину полон.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 16:20) #
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laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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