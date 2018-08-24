Артуро Видаль усомнился в честности побед "Реала" в Лиге чемпионов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:49
Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ (1)
Старейшее дерби России, испытание "армейцев" Казанью, Тихонов против Аленичева. Превью 5-го тура РПЛ (1)
14:53
Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому (4)
Александр Максименко: Прийович 10 пенальти исполнил в одну сторону, а мне пробил по-другому (4)
14:47
Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно
Александр Максименко: каждую игру срываю голос, на "Открытие-Арене" за 5 метров ничего не слышно
14:39
"Зенит" заявил Кокорина и Мамману (1)
"Зенит" заявил Кокорина и Мамману (1)
13:32
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (4)
FCDin.com: по инициативе Широкова "Динамо" назначило нового тренера молодёжки, не уволив старого (4)
12:48
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
Гришин: в Юрмале условий для работы никаких. А руководство звонило на скамейку и спрашивало, когда я замены делать начну (1)
11:27
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
"Реал" надеется на решение УЕФА по финансовому fair-play в отношении "ПСЖ", чтобы купить Мбаппе или Неймара
10:23
Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей (14)
Сергей Веденеев: вряд ли дождёмся от "Зенита" комбинационной игры с таким набором исполнителей (14)
10:03
Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать (4)
Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать (4)
09:47
Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ
Победа молдован над азербайджанцами, поражение "Астаны" на Кипре и другие результате клубов с постсоветского пространства в ЛЕ
09:34
Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций (5)
Евгений Луценко: буду ли "жарить шашлык", как Сапета, если забью "Спартаку"? Я не сторонник провокаций (5)
09:24
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы (3)
Ничья "РБ Лейпциг" в Украине, поражение "Бёрнли" в Греции и другие интересные результаты Лиги Европы (3)
08:56
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
Люксембургский "Дюделанж" обыграл "Клуж" 2:0 и может впервые в истории страны выйти в групповой этап
08:44
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (9)
Стивен Джеррард: будет позором не пройти "Уфу". Не хочу возвращаться домой с чувством стыда (9)
08:33
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (19)
Гришин: просился в школу ЦСКА, сказали "мест нет". Это предательство. Игнашевичу сразу нашли должность (19)
08:18
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (5)
Безбородов назначил 3 пенальти в матче Лиги Европы, в том числе в ворота российского голкипера (видео) (5)
Артуро Видаль усомнился в честности побед "Реала" в Лиге чемпионов
Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль поделился мнением о победах мадридского "Реала" в двух последних финалах Лиги чемпионов.
По информации Goal, хавбек подверг критике успехи мадридской команды в еврокубках. Он считает, что "Реал" не смог бы одержать победу в двух финалах Лиги чемпионов подряд, если бы была система видеопомощи арбитрам (VAR).
Чилийский футболист стал игроком "Барселоны" в августе этого года. Он перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии".
"Реал" выигрывал три финала Лиги чемпионов, но в последних двух розыгрышах выбивал на стадии плей-офф "Баварию".
"Газета.ру"
По информации Goal, хавбек подверг критике успехи мадридской команды в еврокубках. Он считает, что "Реал" не смог бы одержать победу в двух финалах Лиги чемпионов подряд, если бы была система видеопомощи арбитрам (VAR).
Чилийский футболист стал игроком "Барселоны" в августе этого года. Он перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии".
"Реал" выигрывал три финала Лиги чемпионов, но в последних двух розыгрышах выбивал на стадии плей-офф "Баварию".
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.