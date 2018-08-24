Артуро Видаль усомнился в честности побед "Реала" в Лиге чемпионов

Полузащитник каталонской "Барселоны" Артуро Видаль поделился мнением о победах мадридского "Реала" в двух последних финалах Лиги чемпионов.По информации Goal, хавбек подверг критике успехи мадридской команды в еврокубках. Он считает, что "Реал" не смог бы одержать победу в двух финалах Лиги чемпионов подряд, если бы была система видеопомощи арбитрам (VAR).Чилийский футболист стал игроком "Барселоны" в августе этого года. Он перешел в каталонский клуб из мюнхенской "Баварии"."Реал" выигрывал три финала Лиги чемпионов, но в последних двух розыгрышах выбивал на стадии плей-офф "Баварию".