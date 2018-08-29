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"Янг Бойз" впервые вышел в Лигу чемпионов

Швейцарский "Янг Бойз" на выезде обыграл загребское "Динамо" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые в своей истории вышел в групповой турнир.

Лига чемпионов

Плей-офф

Первый матч - 1:1

"Динамо" З – "Янг Бойз" 1:2

Голы: Хайрович, 7, Оаро, 64 (пен.), 66

"Динамо" З: Загорац, Леовац (Будимир, 74), Теофиль-Катерин, Дилавер, Стоянович, Адеми (Шуньич, 32), Хайрович, Гояк, Ольмо, Гавранович, Оршич (Кондзёр, 82)

"Янг Бойз": Бальмос, Мбабу, Бенито, Вютрих, Берген, Соу, Саного, Нгамалё (Эбишер, 90+3), Сулеймани (Ассале, 55), Фасснахт (Бертоне, 84), Оаро

Предупреждения: Леовац, 38, Саного, 57, Нгамалё, 90+3, Стоянович, 90+4
Теги: Янг Бойз Динамо Загреб
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