"Янг Бойз" впервые вышел в Лигу чемпионов

Швейцарский "Янг Бойз" на выезде обыграл загребское "Динамо" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов и впервые в своей истории вышел в групповой турнир.Лига чемпионовПлей-оффПервый матч - 1:1Хайрович, 7, Оаро, 64 (пен.), 66"Динамо" З: Загорац, Леовац (Будимир, 74), Теофиль-Катерин, Дилавер, Стоянович, Адеми (Шуньич, 32), Хайрович, Гояк, Ольмо, Гавранович, Оршич (Кондзёр, 82)"Янг Бойз": Бальмос, Мбабу, Бенито, Вютрих, Берген, Соу, Саного, Нгамалё (Эбишер, 90+3), Сулеймани (Ассале, 55), Фасснахт (Бертоне, 84), ОароПредупреждения: Леовац, 38, Саного, 57, Нгамалё, 90+3, Стоянович, 90+4