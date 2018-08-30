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Вячеслав Колосков: категорически против того, чтобы российские и украинские клубы играли друг с другом

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал инициативу международной организации Sport for all, которая собирается призвать УЕФА перестать разводить команды из России и Украины в еврокубках.

"Считаю, что решение о проведении матчей между командами из России и Украины принято не будет. Но если УЕФА всё же решится на такое, то это будет весьма опрометчиво. Я категорически против того, чтобы сейчас коллективы из этих стран играли друг с другом", - цитирует Колоскова RT.
Теги: Колосков
Сегодня, 16:06
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№2 Написал: dvdw (Сегодня, 17:16) #
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Дайте Газзаеву сказать,он же чемпионат совместный обещал. Или уже не будет?
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А как же футбол вне политики, пусть играют на нейтральных полях.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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