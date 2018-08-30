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Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Первые матчи начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря.

Группа А
"Атлетико" (Испания)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Монако" (Франция)
"Брюгге" (Бельгия)

Группа B
"Барселона" (Испания)
"Тоттенхэм" (Англия)
ПСВ (Голландия)
"Интер" (Италия)

Группа C
"ПСЖ" (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия)

Группа D
"ЛОКОМОТИВ" (Россия)
"Порту" (Португалия)
"Шальке" (Германия)
"Галатасарай" (Турция)

Группа E
"Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия)
"Аякс" (Голландия)
АЕК (Греция)

Группа F
"Манчестер Сити" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Лион" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия)

Группа G
"Реал" (Испания)
"Рома"(Италия)
ЦСКА (Россия)
"Виктория" Пльзень (Чехия)

Группа H
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Валенсия" (Испания)
"Янг Бойз"(Швейцария)
Сегодня, 20:14
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(0)
№4 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 20:23) #
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Болеет за:
«Ростов»
Группа С это будет интересно
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:16) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Группа В, конечно, огонь!
Не продохнуть будет всем четверым!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нашим командам! ЦСКА обкатать молодежь, да и вдруг выстрелят? Локо надо вспоминать про игру в футбол, прекратить отбывать номер на поле и проходить эту группу - когда еще так повезет с жеребьевкой?
Группы В и С просто жесть, скорее бы уже матчи)
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 20:16) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
В и С конечно космос
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
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