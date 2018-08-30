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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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20:37
Ровная группа "Локомотива", ЦСКА против "Реала" и "Ромы", Модрич - лучший. Итоги жеребьёвки ЛЧ (51)
Ровная группа "Локомотива", ЦСКА против "Реала" и "Ромы", Модрич - лучший. Итоги жеребьёвки ЛЧ (51)
16:06
Вячеслав Колосков: категорически против того, чтобы российские и украинские клубы играли друг с другом (2)
Вячеслав Колосков: категорически против того, чтобы российские и украинские клубы играли друг с другом (2)
15:31
СМИ: Марадона покинет Белоруссию (3)
СМИ: Марадона покинет Белоруссию (3)
14:52
УЕФА оштрафовал "Зенит" (6)
УЕФА оштрафовал "Зенит" (6)
13:44
Боккетти, Ещенко, Ташаев и Ломовицкий вернулись в общую группу. Промес тренируется в Москве (5)
Боккетти, Ещенко, Ташаев и Ломовицкий вернулись в общую группу. Промес тренируется в Москве (5)
12:26
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап (2)
Андрей Канчельскис: будет тяжело осознавать, что "Уфа" или "Рейнджерс" не вышли в групповой этап (2)
12:14
"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок (6)
"Енисей" поблагодарил игру PES за прошлогодний состав команды, из которого теперь в основе лишь один игрок (6)
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Первые матчи начнутся 18 сентября. Заключительные матчи в группах пройдут 12 декабря.
Группа А
"Атлетико" (Испания)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Монако" (Франция)
"Брюгге" (Бельгия)
Группа B
"Барселона" (Испания)
"Тоттенхэм" (Англия)
ПСВ (Голландия)
"Интер" (Италия)
Группа C
"ПСЖ" (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия)
Группа D
"ЛОКОМОТИВ" (Россия)
"Порту" (Португалия)
"Шальке" (Германия)
"Галатасарай" (Турция)
Группа E
"Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия)
"Аякс" (Голландия)
АЕК (Греция)
Группа F
"Манчестер Сити" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Лион" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия)
Группа G
"Реал" (Испания)
"Рома"(Италия)
ЦСКА (Россия)
"Виктория" Пльзень (Чехия)
Группа H
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Валенсия" (Испания)
"Янг Бойз"(Швейцария)
Группа А
"Атлетико" (Испания)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Монако" (Франция)
"Брюгге" (Бельгия)
Группа B
"Барселона" (Испания)
"Тоттенхэм" (Англия)
ПСВ (Голландия)
"Интер" (Италия)
Группа C
"ПСЖ" (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия)
Группа D
"ЛОКОМОТИВ" (Россия)
"Порту" (Португалия)
"Шальке" (Германия)
"Галатасарай" (Турция)
Группа E
"Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия)
"Аякс" (Голландия)
АЕК (Греция)
Группа F
"Манчестер Сити" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Лион" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия)
Группа G
"Реал" (Испания)
"Рома"(Италия)
ЦСКА (Россия)
"Виктория" Пльзень (Чехия)
Группа H
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Валенсия" (Испания)
"Янг Бойз"(Швейцария)
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