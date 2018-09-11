УЕФА инспектирует "Лужники" для проведения матчей Лиги чемпионов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:53
Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо" (4)
Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо" (4)
15:47
Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии (1)
Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии (1)
15:43
После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком" (46)
После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком" (46)
15:15
Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь (2)
Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь (2)
13:43
Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать (24)
Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать (24)
12:40
Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей (6)
Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей (6)
12:10
Дзюба рассказал о времени, проведенном в "Спартаке", под руководством покойного Владимира Федотова (5)
Дзюба рассказал о времени, проведенном в "Спартаке", под руководством покойного Владимира Федотова (5)
11:39
Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
08:55
В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"
В стартовом составе сборной Италии на матч с португальцами впервые за 20 лет не было игроков "Ювентуса"
УЕФА инспектирует "Лужники" для проведения матчей Лиги чемпионов
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инспектируют московский стадион "Лужники" для того, чтобы провести на арене матчи Лиги чемпионов.
До этого пресс-служба организации проинформировала, что столичный клуб ЦСКА подал заявку на проведение на стадионе домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов.
"Инспекция УЕФА в "Лужниках" сейчас проводится и завершится вечером. Всю информацию можно узнать у клуба", — сообщили в пресс-службе УЕФА.
Домашние матчи ЦСКА сыграет 2 октября против мадридского "Реала", 7 ноября с итальянской "Ромой" и 27 ноября сыграют с чешской "Викторией".
"Газета.ру"
До этого пресс-служба организации проинформировала, что столичный клуб ЦСКА подал заявку на проведение на стадионе домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов.
"Инспекция УЕФА в "Лужниках" сейчас проводится и завершится вечером. Всю информацию можно узнать у клуба", — сообщили в пресс-службе УЕФА.
Домашние матчи ЦСКА сыграет 2 октября против мадридского "Реала", 7 ноября с итальянской "Ромой" и 27 ноября сыграют с чешской "Викторией".
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.