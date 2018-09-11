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УЕФА инспектирует "Лужники" для проведения матчей Лиги чемпионов

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) инспектируют московский стадион "Лужники" для того, чтобы провести на арене матчи Лиги чемпионов.

До этого пресс-служба организации проинформировала, что столичный клуб ЦСКА подал заявку на проведение на стадионе домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов.

"Инспекция УЕФА в "Лужниках" сейчас проводится и завершится вечером. Всю информацию можно узнать у клуба", — сообщили в пресс-службе УЕФА.

Домашние матчи ЦСКА сыграет 2 октября против мадридского "Реала", 7 ноября с итальянской "Ромой" и 27 ноября сыграют с чешской "Викторией".

"Газета.ру"
Сегодня, 19:20
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