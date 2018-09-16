Джанлукка Рокки будет судить матч между "Галатасараем" и "Локомотивом"

УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров во главе с Джанлуккой Рокки на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором сыграют "Галатасарай" и "Локомотив".Его ассистентами в этой игре будут Мауро Тонолини, Филиппо Мели, Лука Банти, Массимилиано Иррати и Маттео Пассери.Встреча между турецким и российским клубами состоится во вторник, 18 сентября, в Стамбуле.