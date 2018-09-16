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Джанлукка Рокки будет судить матч между "Галатасараем" и "Локомотивом"

УЕФА назначил итальянскую бригаду арбитров во главе с Джанлуккой Рокки на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором сыграют "Галатасарай" и "Локомотив".

Его ассистентами в этой игре будут Мауро Тонолини, Филиппо Мели, Лука Банти, Массимилиано Иррати и Маттео Пассери.

Встреча между турецким и российским клубами состоится во вторник, 18 сентября, в Стамбуле.
Теги: Локомотив Галатасарай
Сегодня, 14:34
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
«Терек»
Дрезина всё равно обгадится в памперсы, как бы судья не судил.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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