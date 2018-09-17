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"Галатасарай" по-русски поприветствовал "Локомотив"

"Галатасарай" поприветствовал "Локомотив" перед матчем группового этапа Лиги чемпионов, который состоится завтра.

"Добро пожаловать в Стамбул", - по-русски поприветствовал красно-зеленых официальный Твиттер "Галатасарая".

Теги: Галатасарай Локомотив
Вчера, 23:20
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