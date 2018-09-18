Тиаго Силва: с Тухелем мы знаем, что делать на поле

Защитник "ПСЖ" Тиаго Силва перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" рассказал о совместной работе с главным тренером Томасом Тухелем."Тухель показывает огромное желание работать. С ним вы точно знаете, что нужно делать, находясь на поле", - цитирует Силву Get French Football News.Тухель возглавил парижан в мае 2018 года.