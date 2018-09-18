Новости партнеров

Тиаго Силва: с Тухелем мы знаем, что делать на поле

Защитник "ПСЖ" Тиаго Силва перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" рассказал о совместной работе с главным тренером Томасом Тухелем.

"Тухель показывает огромное желание работать. С ним вы точно знаете, что нужно делать, находясь на поле", - цитирует Силву Get French Football News.

Тухель возглавил парижан в мае 2018 года.
Теги: Силва Тухель ПСЖ
Сегодня, 07:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 07:42) #
  • 0
  •  (0)
online

a do etogo ne zanali&? smeshno prosto/. ne znaesh, sprosi eshe raz trenera!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.