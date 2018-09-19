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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрген Клопп: не помню, чтобы Неймар и Ди Мария имели много моментов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "ПСЖ" (3:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.
"Это было великолепно. Мы играли смело и очень страстно. Не давали сопернику разбежаться и здорово оборонялись. Это было замечательно. Справиться сразу и с Неймаром, и с Ди Марией – задача непростая, но я не помню, чтобы они имели много моментов", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
"Это было великолепно. Мы играли смело и очень страстно. Не давали сопернику разбежаться и здорово оборонялись. Это было замечательно. Справиться сразу и с Неймаром, и с Ди Марией – задача непростая, но я не помню, чтобы они имели много моментов", - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.
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