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Тренер "Хоффенхайма" Нагельсман сегодня побьет рекорд Виктора Гончаренко в Лиге чемпионов

Сегодня, 19 сентября, немецкий "Хоффенхайм" проведет матч против донецкого "Шахтера" в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Этот матч станет дебютным в Лиге чемпионов для главного тренера немецкого клуба Юлиана Нагельсманна.

Нагельсманн дебютирует в Лиге чемпионов в возрасте 31 года и 58 дней и станет самым молодым тренером в истории турнира на момент дебюта. Ранее этот рекорд принадлежал главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко, который провел первый матч в Лиге чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней, будучи еще тренером белорусского БАТЭ.

Теги: ЦСКА Хоффенхайм БАТЭ Гончаренко Нагельсман
Сегодня, 18:53
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№1 Написал: Иван Захаров (Сегодня, 19:13) #
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге -----
Регистрация: 19.09.2018 [жалоба]
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