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"Шахтер" - "Хоффенхайм": стали известны стартовые составы

Участники лигочемпионского квартета F "Шахтер" и "Хоффенхайм" объявили составы на матч 1-го тура.

"Шахтер": Пятов, Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Тайсон, Болбат, Мораес.

"Хоффенхайм": Бауманн, Кадержабек, Нордтвейт, Фогт, Пош, Шульц, Гриллитш, Биттенкурт, Крамарич, Салаи, Жоэлинтон.

Теги: Шахтер Хоффенхайм
Сегодня, 19:24
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