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"Валенсия" - "Ювентус": Денис Черышев начнет матч на скамейке

"Валенсия" и "Ювентус" объявили стартовые составы на матч группового этапа Лиги чемпионов.

"Валенсия": Нето, Везу, Мурильо, Паулиста, Гайя, Парехо, Солер, Васс, Гедеш, Родриго, Батшуайи.

Запасные: Доменек, Пиччини, Дьякаби, Торрес, Мина, Черышев, Гамейро.

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Хедира, Матюиди, Бернардески, Манджукич, Роналду.

Запасные: Перин, Бенатиа, Ругани, Джан, Куадрадо, Дуглас Коста, Дибала.
Теги: Валенсия Ювентус Черышев
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 21:21) #
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Жаль, конечно. По-моему, не слабее остальных хавов
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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