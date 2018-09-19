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"Аякс" начал Лигу чемпионов с разгромной победы

Амстердамский "Аякс" разгромил в первом туре Лиги чемпионов соперника из Греции.

"Аякс" (Голландия) – "АЕК" (Греция) 3:0

Голы: 1:0 – 46 Тальяфико, 2:0 – 77 ван де Бек, 3:0 – 90 Тальяфико.

"Аякс" – Онана, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, Шене, Эйтинг, де Йонг, Нерес (Дольберг, 78), Зиеш, Тадич, Хунтелар (ван де Бек, 62).

"АЕК" – Баркас, Иконому, Ламбропулос, Хульт, Бакакис (Янниотас, 70), Манталос, Симойнш, Клонаридис, Галанопулос (Алеф, 61), Чосич, Понсе (Якумакис, 81).

Предупреждения: Алеф (72), Манталос (74), де Йонг (74), Зиеш (75), Тальяфико (88).
Теги: АЕК Аякс
Сегодня, 21:49
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№3 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
venera,
А ЭТОТ Спартак нагнул,ТОТ краснодар wink wink wink ну тот,которому без году неделя

venera,
Даров,бык ..с песдой blush


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 21:55) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
этот АЕК Спартак обул
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 21:53) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Голландский футбол сейчас на дне ,ни одной звезды нет. Чемпионат слабый ,почти деревенский ,а состав Аякса почти на сотню дороже чем у Зенита. С чего они дорожают ,мне не понятно.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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