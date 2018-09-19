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Сайт "Матч ТВ" вновь не справился с большим количеством желающих посмотреть игры ЛЧ

Пресс-служба телеканала "Матч ТВ" сообщила о технических проблемах. Сайт телеканала работает с перебоями.

Люди, купившие трансляции матчей ЛЧ, жалуются на обрывы связи.

"Друзья! Один из вещательных дата-центров вышел из строя.

Технические службы делают все возможное для переключения сигнала на резервный дата-центр.

Если вы сегодня купили трансляцию матча Лиги Чемпионов и испытываете проблемы с просмотром, напишите в личные сообщения нашей страницы адрес, с которого оформляли заказ.

Вам будет предоставлен бонусный код на просмотр одной из следующих трансляций", – сказано в сообщении "Матч ТВ".

Твиттер "Матч ТВ"


Вчера, 23:21
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6
(1)
№6 Написал: Босх Россия (Сегодня, 01:12) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Мне непонятно,почему все каналы,из "федеральной двадцатки",бесплатные.. в цифре их гонят в эфир,и Матч ТВ туда ВХОДИТ- все каналы есть в СЕТИ..на массе платформ..
и никто не умирает.
но матч ТВ запрещает ретранслцию!
почему так?
ты и так общедоступный..ну и будь им!
Рекламу твою гонят ..че те нада,Тина?
Карочи-Тину уволить.Достала..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 00:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: panin
Цитата: Blessing
Какие, блин, придурки покупают, всё же есть в открытом доступе....?

с языка снял, матч по общедоступному тв показывают, а кто то деньги тратят
,

А ещё сопка есть))) Как говорится "Когда нет головы, - плати рубли!", ну или как-то так)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№4 Написал: panin Красноярск (Вчера, 23:58) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Blessing
Какие, блин, придурки покупают, всё же есть в открытом доступе....?

с языка снял, матч по общедоступному тв показывают, а кто то деньги тратят
,


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
вот такое говно у нас делает платные трансляции. когда в пике ложатся сервисы и люди получают член вместо продукта за который они платят деньги


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: Карабас-Барабас (Вчера, 23:42) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
это матч тв, не первый раз
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:24) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Какие, блин, придурки покупают, всё же есть в открытом доступе....?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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