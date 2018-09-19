Сайт "Матч ТВ" вновь не справился с большим количеством желающих посмотреть игры ЛЧ

Пресс-служба телеканала "Матч ТВ" сообщила о технических проблемах. Сайт телеканала работает с перебоями.Люди, купившие трансляции матчей ЛЧ, жалуются на обрывы связи."Друзья! Один из вещательных дата-центров вышел из строя.Технические службы делают все возможное для переключения сигнала на резервный дата-центр.Если вы сегодня купили трансляцию матча Лиги Чемпионов и испытываете проблемы с просмотром, напишите в личные сообщения нашей страницы адрес, с которого оформляли заказ.Вам будет предоставлен бонусный код на просмотр одной из следующих трансляций", – сказано в сообщении "Матч ТВ".