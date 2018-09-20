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Дмитрий Губерниев: Роналду, не плачь! Месси купит тебе калач

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу удаления нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0).

"Роналду, не плачь! Месси купит тебе калач. Обозреваем хорошо, ЦСКА - молодцы", - написал Губерниев в Инстаграме.

Криштиану Роналду получил красную карточку за удар соперника и в слезах покинул поле (видео)
Теги: Губерниев Роналду Ювентус
Сегодня, 01:26
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