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Аргентинский защитник "Аякса" Тальяфико превзошел Лионеля Месси

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико забил два гола в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АЕК (3:0).

Этот матч стал для него дебютным в ЛЧ.

Тальяфико стал 7-м аргентинцем, кому удавалось сделать дубль в дебютном матче. Ранее по два мяча забивали Серхио Агуэро, Кили Гонсалес, Хуан Кулио, Федерико Фернандес, Эсекиэль Гонсалес и Диего Симеоне.
Теги: Аякс Месси
Сегодня, 08:23
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