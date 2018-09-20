Аргентинский защитник "Аякса" Тальяфико превзошел Лионеля Месси

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико забил два гола в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против АЕК (3:0).Этот матч стал для него дебютным в ЛЧ.Тальяфико стал 7-м аргентинцем, кому удавалось сделать дубль в дебютном матче. Ранее по два мяча забивали Серхио Агуэро, Кили Гонсалес, Хуан Кулио, Федерико Фернандес, Эсекиэль Гонсалес и Диего Симеоне.