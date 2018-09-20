Миралем Пьянич: удаление Роналду - это просто какой-то абсурд

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0) заявил, что в футболе порой происходят странные вещи."Футбол - странный вид спорта. В начале встречи мы могли повести 4:0, но удаление Криштиану просто абсурдно. Это напомнило мне матч с "Лионом" (в 2016-м году). Тогда мы смогли найти в себе силы собраться после удаления", - сказал Пьянич.