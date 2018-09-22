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Мауро Икарди признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Капитан "Интера" Мауро Икарди признан автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов по версии болельщиков, сообщает пресс-служба УЕФА. Аргентинец поразил ворота "Тоттенхэма" (2:1).

Теги: Икарди Интер Тоттенхэм
Сегодня, 00:23
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