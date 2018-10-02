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Матч "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия" начнется позже из-за пробок

Начало матча 2-го тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия" отложено на 5 минут.

Это связано с тем, что вокруг "Олд Траффорд" перед игрой образовались большие заторы.
Теги: Манчестер Юнайтед Валенсия
Сегодня, 22:03
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