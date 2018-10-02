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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Старший тренер ЦСКА: некоторые игроки нервничали на поле в матче с "Реалом"
Старший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксенов прокомментировал поражение от "Реала" (1:4) в Юношеской Лиге УЕФА.
"Видно, что у "Реала" более мастеровитые игроки. А что не получилось… Пропустили быстрый гол, это сломало план на игру. Ну и стоит признать, что соперник показал такой уровень, что нам было сложно что-то противопоставить испанцам.
Испугались ли ребята громкого имени соперника? Скорее, уровень игры "Реала" заставил нас понервничать с самого начала. Для многих ребят этот матч стал первым на таком уровне. Все-таки это турнир для 19-летних, а у нас есть футболисты даже 16 лет. Поэтому не стоит удивляться, что некоторые из них нервничали.
Не хвалил ли Рауль после матча наших игроков? Сейчас мы поедем на совместный обед. Может, там удастся переброситься парой фраз.
Есть ли шанс у взрослой команды на победу сегодня? Все возможно. Тем и интересен футбол. К тому же, не приехали лидеры «Реала», так что шанс есть. Будем смотреть.
Завершение карьеры Акинфеева в сборной? Я узнал об этом немного раньше. Возможно, он мог ещё поиграть. Но всегда когда-то приходится ставить точку. Думаю, он выбрал правильный момент", - цитирует Аксенова Sport24.
"Видно, что у "Реала" более мастеровитые игроки. А что не получилось… Пропустили быстрый гол, это сломало план на игру. Ну и стоит признать, что соперник показал такой уровень, что нам было сложно что-то противопоставить испанцам.
Испугались ли ребята громкого имени соперника? Скорее, уровень игры "Реала" заставил нас понервничать с самого начала. Для многих ребят этот матч стал первым на таком уровне. Все-таки это турнир для 19-летних, а у нас есть футболисты даже 16 лет. Поэтому не стоит удивляться, что некоторые из них нервничали.
Не хвалил ли Рауль после матча наших игроков? Сейчас мы поедем на совместный обед. Может, там удастся переброситься парой фраз.
Есть ли шанс у взрослой команды на победу сегодня? Все возможно. Тем и интересен футбол. К тому же, не приехали лидеры «Реала», так что шанс есть. Будем смотреть.
Завершение карьеры Акинфеева в сборной? Я узнал об этом немного раньше. Возможно, он мог ещё поиграть. Но всегда когда-то приходится ставить точку. Думаю, он выбрал правильный момент", - цитирует Аксенова Sport24.
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