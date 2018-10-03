Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Где пиво?" - "Динамо" требует от ЦСКА проставиться за победу над "Реалом"

Пресс-служба московского "Динамо" в своем Твиттере прокомментировала твит ЦСКА о победе над "Реалом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Динамовцы напомнили, что прямое попадание в группу Лиги чемпионов армейцам обеспечил именно их клуб, обыграв в последнем туре прошлого розыгрыша премьер-лиги "Спартак".

"Что бы вы без нас делали. Где пиво?" – говорится в комментарии "Динамо".

Твиттер ЦСКА
Теги: Динамо Реал ЦСКА Спартак
Сегодня, 12:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(5)
№7 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 14:30) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
на дне ваше пиго !


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
№6 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: yuri
Цитата: Manchester United
в общем нравится нам играть с вами как кошке с мышкой

Всяческая уважающая собственное я коша практически никогда не даст уйти мышке с поднятым хвостом. Никогда почти что. Это серое гавно может ставить минус.

Ты ленивый алко-кот,ты вообще мышей не ловишь disappointed_relieved
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№5 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 14:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Однозначно!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:57) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Законное требование. С армейцев простава.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:51) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Manchester United
в общем нравится нам играть с вами как кошке с мышкой

Всяческая уважающая собственное я коша практически никогда не даст уйти мышке с поднятым хвостом. Никогда почти что. Это серое гавно может ставить минус.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 13:37) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
Динамикам отдельное спасибо за то что не пустили напрямую говно-клуб спротак в лч, одного позора в лч с паоком уже хватило, хорошо что не шесть, но сейчас будем следить над дерьмом в ле, уже вся европа над сроптаком потешается

Динамики вас чпокают регулярно,а спасибо нужно сказать великодушному Спартаку,который то даёт вам жизнь,а потом забирает,в общем нравится нам играть с вами как кошке с мышкой
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 13:15) #
  • +6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Динамикам отдельное спасибо за то что не пустили напрямую говно-клуб спротак в лч, одного позора в лч с паоком уже хватило, хорошо что не шесть, но сейчас будем следить над дерьмом в ле, уже вся европа над сроптаком потешается
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.