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Ностальгия Хеведеса во плоти. Оценки за матч «Локомотив» - «Шальке»
«Локомотив» сыграл свой первый домашний матч в Лиге чемпионов совсем не так ударно, как ЦСКА. Однако и в игре красно-зеленых с «Шальке» интересных моментов, о которых хочется поговорить предостаточно. Разберем игру хозяев в персоналиях.
Гильерме — 3.0.
Ничего выдающегося не показал вратарь «Локомотива». Несколько раз выручал в первом тайме. Конечно, в сравнении с коллегой Ферманном, работы у голкипера москвичей было в разы больше (пять сейвов против одного), но оценку выше он, увы, не заслужил. Виной тому — ошибка в пропущенном голе. Был шанс отразить мяч, если бы Гильерме не вышел из ворот так далеко. Впрочем, и ниже оценку ставить было бы неправильно. В первой половине встречи экс-бразилец несколько раз неплохо выручил свою команду. Например, в эпизоде, когда Гжегош Крыховяк чуть не забил в свои ворота. Да и вообще, если бы матч завершился на несколько минут раньше, у голкипера сборной России были бы все шансы стать одним из лучших его игроков. Но, увы, впечатления от его игры откровенно подпорчены мячом Маккенни.
Идову — 3.5; Хеведес — 3.0; Кверквелия — 3.0; Игнатьев — 3.0.
Защита «Локомотива» действовала не лучшим образом. Хеведес и Кверквелия, несмотря на то, что являются очень опытными защитниками, действовали очень слабо. Второй вообще чуть не забил в свои ворота в первом тайме. Игнатьев весь матч был очень хорош, но омрачили впечатления о его игре два фактора: карточка в конце первого тайма и ошибка при пропущенном голе. К слову о карточках, к 45-й минуте на предупреждении сидели три из четырех защитников «Локо», что, безусловно, сильно связало им руки во втором тайме. И тем удивительнее выглядит тот факт, что Семин так и не выпустил чистого бэка, хотя использовал всего две замены. И это еще с учетом того, что на скамейке были Чорлука и Ротенберг.
Идову отдельный респект. Весь матч вспахивал свой фланг, выполнял много черновой работы и не получил «горчичник». Кроме того, на его счету самое большое число точных передач - 68. В общем, ударный матч выдался у нигерийца. Если бы не несколько потерь, вполне мог бы получить четверку.
Гжегош не был похож на себя. Лично для меня загадкой остается тот факт, что он доиграл матч до конца. Уже в конце первого тайма его было не узнать, он уже страшно надышался и еле передвигался по полю. Помимо этого, ни одной успешной обводки, а это, напомним, игрок, который вполне активно подключается к атакам. Еще и пять потерь, три из которых — на своей половине, а одна и вовсе в паре метров от штрафной.
Баринов же сыграл просто никак, если не брать в расчет единственный опасный момент, созданный им у ворот гельзенкирхенцев. Ни одной обводки, несмотря на частые подключения к атаке, не так много передач и три удара. В общем, оценивать такую игру крайне сложно. Отсюда и тройка.
Фернандеш — 4.0; Ал. Миранчук — 3.5; Ан. Миранчук — 3.0.
Фернандеша можно смело признавать лучшим игроком матча. Вопрос был только один — когда он уже устанет. Девять обводок, 76 касаний мяча за матч (больше только у Налдо и Идову). Именно через португальца строилось большинство атак «Локомотива». К сожалению, чуть не хватило завершающей стадии, но об этом чуть позже. К Мануэлу же вопросов минимум.
Разница в классе братьев Миранчуков все еще ощущается. Алексей больше обострял, больше шел в дриблинг, в общем, выглядел куда увереннее Антона, которому явно дискомфортно и тесно, если угодно, в тени старшего брата. Впрочем, заменили их обоих, но с разницей в 10 минут. Младшего — на 72-й, а старшего — на 83-й, что объяснимо, ведь у второго в принципе оставалось куда больше сил. И кто знает, если бы не мышечный спазм, быть может, он так и проносился бы до конца матча.
Эдер — 2.0.
Тут и говорить нечего. Худший игрок матча. Много совершенно не нужных фолов в нападении, отсутствие скорости и неспособность применить свои габариты, на которые сделал ставку Семин свели все созидательные действия «Локомотива» на нет. Впрочем, стоит также отдать должное защите гостей. Именно они создали такие условия, при которых Эдер был вынужден опускаться на свою половину поля и принимать мяч довольно глубоко, а это игрок не из тех, что способны протащить игровой снаряд через половину поля. Как результат — 7 потерь мяча и только один удар. Да и тот — заблокированный.
Денисов — 2.5; Жемалетдинов — н/о.
С заменой Денисова все примерно понятно. Нужно было добавить свежести в центр поля, так тут еще и опытный игрок, способный отработать в обороне и подчистить за игроками атакующей линии, которые с его выходом почти перестали появляться на своей поле. Матч у Игоря откровенно не задался, хотя он был довольно активен. Поэтому можно поставить пятерку за желание и двойку за результат. Выход Жемалетдинова - мера вынужденная. Если бы не спазмы Миранчука, вариантов у Семина было бы куда больше. Скажем, выпустить Рифата на позицию Эдера, или поменять его местами с Алексеем, оставив второго играть оттянутого форварда. Кто знает, может игра сложилась бы совершенно по-другому.
Алексей Волошинов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Локомотива"
Гильерме — 3.0.
Ничего выдающегося не показал вратарь «Локомотива». Несколько раз выручал в первом тайме. Конечно, в сравнении с коллегой Ферманном, работы у голкипера москвичей было в разы больше (пять сейвов против одного), но оценку выше он, увы, не заслужил. Виной тому — ошибка в пропущенном голе. Был шанс отразить мяч, если бы Гильерме не вышел из ворот так далеко. Впрочем, и ниже оценку ставить было бы неправильно. В первой половине встречи экс-бразилец несколько раз неплохо выручил свою команду. Например, в эпизоде, когда Гжегош Крыховяк чуть не забил в свои ворота. Да и вообще, если бы матч завершился на несколько минут раньше, у голкипера сборной России были бы все шансы стать одним из лучших его игроков. Но, увы, впечатления от его игры откровенно подпорчены мячом Маккенни.
Идову — 3.5; Хеведес — 3.0; Кверквелия — 3.0; Игнатьев — 3.0.
Защита «Локомотива» действовала не лучшим образом. Хеведес и Кверквелия, несмотря на то, что являются очень опытными защитниками, действовали очень слабо. Второй вообще чуть не забил в свои ворота в первом тайме. Игнатьев весь матч был очень хорош, но омрачили впечатления о его игре два фактора: карточка в конце первого тайма и ошибка при пропущенном голе. К слову о карточках, к 45-й минуте на предупреждении сидели три из четырех защитников «Локо», что, безусловно, сильно связало им руки во втором тайме. И тем удивительнее выглядит тот факт, что Семин так и не выпустил чистого бэка, хотя использовал всего две замены. И это еще с учетом того, что на скамейке были Чорлука и Ротенберг.
Идову отдельный респект. Весь матч вспахивал свой фланг, выполнял много черновой работы и не получил «горчичник». Кроме того, на его счету самое большое число точных передач - 68. В общем, ударный матч выдался у нигерийца. Если бы не несколько потерь, вполне мог бы получить четверку.
Крыховяк — 2.5; Баринов — 3.0.
Гжегош не был похож на себя. Лично для меня загадкой остается тот факт, что он доиграл матч до конца. Уже в конце первого тайма его было не узнать, он уже страшно надышался и еле передвигался по полю. Помимо этого, ни одной успешной обводки, а это, напомним, игрок, который вполне активно подключается к атакам. Еще и пять потерь, три из которых — на своей половине, а одна и вовсе в паре метров от штрафной.
Баринов же сыграл просто никак, если не брать в расчет единственный опасный момент, созданный им у ворот гельзенкирхенцев. Ни одной обводки, несмотря на частые подключения к атаке, не так много передач и три удара. В общем, оценивать такую игру крайне сложно. Отсюда и тройка.
Фернандеш — 4.0; Ал. Миранчук — 3.5; Ан. Миранчук — 3.0.
Фернандеша можно смело признавать лучшим игроком матча. Вопрос был только один — когда он уже устанет. Девять обводок, 76 касаний мяча за матч (больше только у Налдо и Идову). Именно через португальца строилось большинство атак «Локомотива». К сожалению, чуть не хватило завершающей стадии, но об этом чуть позже. К Мануэлу же вопросов минимум.
Разница в классе братьев Миранчуков все еще ощущается. Алексей больше обострял, больше шел в дриблинг, в общем, выглядел куда увереннее Антона, которому явно дискомфортно и тесно, если угодно, в тени старшего брата. Впрочем, заменили их обоих, но с разницей в 10 минут. Младшего — на 72-й, а старшего — на 83-й, что объяснимо, ведь у второго в принципе оставалось куда больше сил. И кто знает, если бы не мышечный спазм, быть может, он так и проносился бы до конца матча.
Эдер — 2.0.
Тут и говорить нечего. Худший игрок матча. Много совершенно не нужных фолов в нападении, отсутствие скорости и неспособность применить свои габариты, на которые сделал ставку Семин свели все созидательные действия «Локомотива» на нет. Впрочем, стоит также отдать должное защите гостей. Именно они создали такие условия, при которых Эдер был вынужден опускаться на свою половину поля и принимать мяч довольно глубоко, а это игрок не из тех, что способны протащить игровой снаряд через половину поля. Как результат — 7 потерь мяча и только один удар. Да и тот — заблокированный.
Денисов — 2.5; Жемалетдинов — н/о.
С заменой Денисова все примерно понятно. Нужно было добавить свежести в центр поля, так тут еще и опытный игрок, способный отработать в обороне и подчистить за игроками атакующей линии, которые с его выходом почти перестали появляться на своей поле. Матч у Игоря откровенно не задался, хотя он был довольно активен. Поэтому можно поставить пятерку за желание и двойку за результат. Выход Жемалетдинова - мера вынужденная. Если бы не спазмы Миранчука, вариантов у Семина было бы куда больше. Скажем, выпустить Рифата на позицию Эдера, или поменять его местами с Алексеем, оставив второго играть оттянутого форварда. Кто знает, может игра сложилась бы совершенно по-другому.
Алексей Волошинов, Rusfootball.info
Фото: официальный сайт "Локомотива"
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