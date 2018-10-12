Полиция расследует мошенничество "Црвены Звезды" в Лиге чемпионов

Французская полиция начала расследование дела по матчу Лиги чемпионов между клубом "Пари Сен-Жермен" и сербской "Црвеной Звездой", сообщает Lequipe.Подробности дела не разглашаются.Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за несколько дней до матча получил информацию о том, что один из игроков белградской команды намеревался поставить большую сумму, а именно несколько миллионов евро, на поражение своей команды в пять пропущенных мячей.