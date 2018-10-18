"ПСЖ" оштрафован на 20 тысяч евро по итогам матча с "Црвеной Звездой"

УЕФА оштрафован "ПСЖ" на 20 тысяч евро по итогам матча Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой" и решил провести дополнительное расследование в связи с инцидентами с участием болельщиков обеих команд, сообщает пресс-служба организации."ПСЖ" оштрафован за задержку начала игры, главный тренер команды Томас Тухель получил предупреждение. В отношении парижан также были выдвинуты обвинения в использовании болельщиками пиротехнических изделий, неподобающем поведении представителей клуба.