"Локомотив" может опоздать на матч с "Порту"

Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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"Локомотив" может опоздать на матч с "Порту"

"Локомотив" может опоздать на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту".

Из-за пробок в Москве команда добирается на игру на электричке МЦК.

Теги: Локомотив Порту
Сегодня, 20:51
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8
(2)
#8  _strelez_  ростов (Сегодня, 21:20)
  • 0
  •  (0)
online

да ладно... фигня какая... без них не начнут..) Буду болеть за Локо...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#7  kpa6  Москва (Сегодня, 21:12)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
в прошлый раз наши выиграли, когда ехали на МЦК bowtie
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 21:12)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Девочкам свойственно опаздывать на свидание.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:02)
  • -4
  •  (4)
online

"Спартак" несколько лет назад прокатился на метро в аналогичной ситуации: получил домашнее поражение. На чужих ошибках "менеджеры" "Локо" учиться не пробуют? Или рекламу родному детищу (от папы Мосгортранса и мамы РЖД) делают? Так МЦК в ней не нуждается! Все, кому надо, оценили по достоинтству! bowtie (от стадиона "Спартак" до стадиона "Локомотив" полчаса езды без всяких пробок и запарок). sweat_smile
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:58)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Фигня, будут воврнмя, а ноги разомнут в метро.

Цитата: Lokoflesh
Фигня, будут вовремя, а ноги разомнут в метро.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  pasha  Ленинград (Сегодня, 20:57)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это Россия!!


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:57)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
А что мешало раньше приехать на стадион? Москва 2й день стоит в пробках из-за дождя


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 20:53)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
О, это очень плохо (как показывает практика)....
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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