"Локомотив" может опоздать на матч с "Порту"

Локомотив едет на стадион на МЦК. Из-за пробок. Видимо, будут впритык к игре. — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) October 24, 2018

"Локомотив" может опоздать на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту".Из-за пробок в Москве команда добирается на игру на электричке МЦК.