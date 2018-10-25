Тьерри Анри: Головин прекрасно сыграл, когда мы забивали гол "Брюгге"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри похвалил Александра Головина, который отдал голевой пас в матче Лиги чемпионов с "Брюгге" (1:1)."Я бы отметил отличный гол Силла, который стал возможен благодаря Головину - он прекрасно сыграл в этом эпизоде. Мы готовились к этой встречи, исходя из сильных качеств игроков соперников. Я доволен тем, как команда работала на поле и переходила из обороны в атаку. Это положительный результат, мы движемся вперёд", - сказал Анри.