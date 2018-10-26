Трое россиян остаются на лечении в Риме после инцидента с эскалатором в метро

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
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|Атлетико
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|0
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|2
|+3
|6
|3
|Монако
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|0
|0
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|-4
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|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
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|Интер
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|0
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|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
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|0
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|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
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|0
|+1
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|ПСЖ
|3
|1
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|1
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|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
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|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
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|2
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|1
|5
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|Галатасарай
|3
|1
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|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
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|2
|Бавария
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|Бенфика
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|1
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|4
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|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
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|3
|3
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|6
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|Лион
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|Шахтёр
|3
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|2
|0
|4
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|0
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
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|1
|5
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|+2
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|ЦСКА
|3
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|2
|+1
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|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|2
|0
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|Манчестер Юнайтед
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Трое россиян остаются на лечении в Риме после инцидента с эскалатором в метро
Трое россиян, пострадавших во вторник в результате инцидента в римском метро, остаются на лечении в итальянской столице, сообщил представитель посольства РФ в Италии.
Во вторник вечером на станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом "Рома". В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы.
"На данный момент в медицинских учреждениях Рима остаются еще трое наших соотечественников. Врачи характеризуют их состояние как тяжелое с позитивной динамикой. Только что в сопровождении фельдшера мы отправили в аэропорт женщину, пострадавшую в результате инцидента. В ближайшее время она вылетит на родину. Сотрудники посольства продолжают следить за состоянием госпитализированных россиян и оказывают им необходимую помощь", — сказал агентству российский дипломат.
"Р-Спорт"
Во вторник вечером на станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор: при спуске он неожиданно резко ускорил движение, образовалась давка. В этот момент на эскалаторе находилась группа российских болельщиков, которые направлялись на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и итальянским клубом "Рома". В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были сразу же госпитализированы.
"На данный момент в медицинских учреждениях Рима остаются еще трое наших соотечественников. Врачи характеризуют их состояние как тяжелое с позитивной динамикой. Только что в сопровождении фельдшера мы отправили в аэропорт женщину, пострадавшую в результате инцидента. В ближайшее время она вылетит на родину. Сотрудники посольства продолжают следить за состоянием госпитализированных россиян и оказывают им необходимую помощь", — сказал агентству российский дипломат.
"Р-Спорт"
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