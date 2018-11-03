Ольга Голодец: стадион в Петербурге заслуживает финала Лиги чемпионов

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Ольга Голодец: стадион в Петербурге заслуживает финала Лиги чемпионов

Вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец выразила мнение о заявке Санкт-Петербурга на проведение финала ЛЧ 2020/2021.

"Петербург заслуживает проведения финала Лиги чемпионов. Стадион "Санкт-Петербург" – один из лучших в мире, а в самом городе очень развитая инфраструктура, много гостиниц, которые смогут принять болельщиков со всего мира.

Чемпионат мира показал, как мы можем принимать крупные старты на высочайшем уровне. Совет ФИФА только подтвердил это, признав ЧМ-2018 лучшим за всю историю", - приводят слова чиновницы "Известия".
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