Ольга Голодец: стадион в Петербурге заслуживает финала Лиги чемпионов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|3
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|3
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Монако
|3
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|4
|Брюгге
|3
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|3
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|9
|2
|Интер
|3
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|3
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|1
|4
|ПСВ
|3
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Ливерпуль
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Наполи
|3
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|5
|3
|ПСЖ
|3
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|4
|4
|Црвена Звезда
|3
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|7
|2
|Шальке 04
|3
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|5
|3
|Галатасарай
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|3
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|3
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|7
|2
|Бавария
|3
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|3
|Бенфика
|3
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|3
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|2
|Лион
|3
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|5
|3
|Хоффенхайм
|3
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Шахтёр
|3
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|3
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|6
|2
|Рома
|3
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|6
|3
|ЦСКА
|3
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|3
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|3
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|3
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|Янг Бойз
|3
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:54
Валерий Газзаев: Дзагоев - системообразующий футболист, однако постоянные замены расшатывают его уверенность в себе (5)
Валерий Газзаев: Дзагоев - системообразующий футболист, однако постоянные замены расшатывают его уверенность в себе (5)
08:28
Игорь Шалимов: главная цель "Химок" - формирование состава с опорой на своих воспитанников (2)
Игорь Шалимов: главная цель "Химок" - формирование состава с опорой на своих воспитанников (2)
01:44
Валерий Газзаев: в матче против "Краснодара" была большая ошибка Гончаренко – замены Дзагоева и Чалова (1)
Валерий Газзаев: в матче против "Краснодара" была большая ошибка Гончаренко – замены Дзагоева и Чалова (1)
Вчера, 23:33
Марио Балотелли показал безумную прическу (12)
Марио Балотелли показал безумную прическу (12)
Вчера, 23:27
Роналдиньо остался без паспорта из-за долгов
Роналдиньо остался без паспорта из-за долгов
Вчера, 22:48
Александр Маньяков: сегодня у Аленичева должна быть встреча с директором "Енисея". Пока нет новостей
Александр Маньяков: сегодня у Аленичева должна быть встреча с директором "Енисея". Пока нет новостей
Вчера, 22:09
Евгений Левченко: сказал "Матч ТВ", что совместная работа невозможна из-за конфликта между странами (19)
Евгений Левченко: сказал "Матч ТВ", что совместная работа невозможна из-за конфликта между странами (19)
Вчера, 21:47
Валерий Кечинов: надо в любом случае поддерживать Глушакова – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем (5)
Валерий Кечинов: надо в любом случае поддерживать Глушакова – раньше его на руках носили, сейчас сделали изгоем (5)
Вчера, 21:28
Аленичев заслужил отставку больше Тихонова. Это закат тренерской карьеры экс-спартаковца? (8)
Аленичев заслужил отставку больше Тихонова. Это закат тренерской карьеры экс-спартаковца? (8)
Вчера, 21:23
Василий Уткин о Рианчо в "Спартаке": это придурок-таксист (16)
Василий Уткин о Рианчо в "Спартаке": это придурок-таксист (16)
Вчера, 20:34
Юрий Ковтун: стал ли "Спартак" лучше при Рианчо? После ухода Карреры точно не стал хуже (2)
Юрий Ковтун: стал ли "Спартак" лучше при Рианчо? После ухода Карреры точно не стал хуже (2)
Вчера, 20:10
Валерий Газзаев: "Спартаку" не хватает стабильности и порой доверия к тренерам. Именно этим отличается ЦСКА (1)
Валерий Газзаев: "Спартаку" не хватает стабильности и порой доверия к тренерам. Именно этим отличается ЦСКА (1)
Вчера, 20:04
Валерий Карпин: конечно же, комментарий о Нобеле - шутка (1)
Валерий Карпин: конечно же, комментарий о Нобеле - шутка (1)
Вчера, 19:23
"Реал" и "Челси" претендуют на хавбека "Милана"
"Реал" и "Челси" претендуют на хавбека "Милана"
Вчера, 19:13
Никлас Бендтнер арестован на 50 суток (9)
Никлас Бендтнер арестован на 50 суток (9)
Вчера, 18:49
Эден Азар все еще не готов сыграть полный матч
Эден Азар все еще не готов сыграть полный матч
Вчера, 18:34
Летом Буффон мог перейти в "Лацио"
Летом Буффон мог перейти в "Лацио"
Вчера, 18:19
Валерий Газзаев: после ЧМ-2018 детские футбольные школы по всей стране забиты до отказа (2)
Валерий Газзаев: после ЧМ-2018 детские футбольные школы по всей стране забиты до отказа (2)
Вчера, 18:03
Хавбек "ПСЖ" арестован за вождение в пьяном виде
Хавбек "ПСЖ" арестован за вождение в пьяном виде
Вчера, 17:45
Юрген Клопп: Эмери справился с задачей заменить Венгера (1)
Юрген Клопп: Эмери справился с задачей заменить Венгера (1)
Вчера, 17:40
"Тамбов" проведет последние игры ФНЛ в манеже
"Тамбов" проведет последние игры ФНЛ в манеже
Вчера, 17:23
Показ чемпионата Италии сняли с российского эфира (16)
Показ чемпионата Италии сняли с российского эфира (16)
Вчера, 17:13
"У Карпина харизма, у Черчесова характер, у Кононова - пиджак". Василий Уткин - о кандидате в "Спартак" (14)
"У Карпина харизма, у Черчесова характер, у Кононова - пиджак". Василий Уткин - о кандидате в "Спартак" (14)
Вчера, 16:45
Александр Кокорин: увидимся во втором круге чемпионата (26)
Александр Кокорин: увидимся во втором круге чемпионата (26)
Вчера, 16:40
Александр Ширко: Рианчо может закрепиться в "Спартаке" (4)
Александр Ширко: Рианчо может закрепиться в "Спартаке" (4)
Ольга Голодец: стадион в Петербурге заслуживает финала Лиги чемпионов
Вице-премьер РФ по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец выразила мнение о заявке Санкт-Петербурга на проведение финала ЛЧ 2020/2021.
"Петербург заслуживает проведения финала Лиги чемпионов. Стадион "Санкт-Петербург" – один из лучших в мире, а в самом городе очень развитая инфраструктура, много гостиниц, которые смогут принять болельщиков со всего мира.
Чемпионат мира показал, как мы можем принимать крупные старты на высочайшем уровне. Совет ФИФА только подтвердил это, признав ЧМ-2018 лучшим за всю историю", - приводят слова чиновницы "Известия".
"Петербург заслуживает проведения финала Лиги чемпионов. Стадион "Санкт-Петербург" – один из лучших в мире, а в самом городе очень развитая инфраструктура, много гостиниц, которые смогут принять болельщиков со всего мира.
Чемпионат мира показал, как мы можем принимать крупные старты на высочайшем уровне. Совет ФИФА только подтвердил это, признав ЧМ-2018 лучшим за всю историю", - приводят слова чиновницы "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.