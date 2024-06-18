Драка на стадионе произошла между грузинскими и турецкими болельщиками перед матчем Евро-2024

Драка произошла между болельщиками команд Грузии и Турции на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде в преддверии матча чемпионата Европы.

Фото: Getty Images

В разборку между фанатами вмешались сотрудники полиции. После стычки нескольких человек выгнали со стадиона.







В эти минуты проходит матч 1-го тура группы F между сборными Турции и Грузии, в настоящее время счет не открыт.