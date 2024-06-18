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1 - 1 1 1
ГрузияПерерыв
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22:00
ЧехияНе начат

Драка на стадионе произошла между грузинскими и турецкими болельщиками перед матчем Евро-2024

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Драка произошла между болельщиками команд Грузии и Турции на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде в преддверии матча чемпионата Европы.
Фото: Getty Images
В разборку между фанатами вмешались сотрудники полиции. После стычки нескольких человек выгнали со стадиона.



В эти минуты проходит матч 1-го тура группы F между сборными Турции и Грузии, в настоящее время счет не открыт.

Евро-2024 Чемпионат Европы Сборная Турции Сборная Грузии
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