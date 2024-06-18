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Объявлены стартовые составы сборных Грузии и Турции на матч Евро-2024
Стали известны стартовые составы сборных Турции и Грузии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024.
Турция: Гюнюк, Акайдын, Кёкчю, Гюлер, Чалханоглу, Бардакджи, Мюлдюр, Йылдыз, Кадыоглу, Йылмаз, Айхан.
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.
Встреча пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в немецком городе Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Национальные команды Грузии и Турции играют в группе F вместе с Португалией и Чехией. Напомним, Грузия пробилась в финальную часть международного соревнования впервые в своей истории. В классификационных раундах грузинская команда одолела Люксембург и в серии пенальти сборную Греции.
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Сегодня, 18:13
Опубликовал:
Артем Сазонов
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