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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Турция
1 - 1 1 1
ГрузияПерерыв
Португалия
22:00
ЧехияНе начат

Объявлены стартовые составы сборных Грузии и Турции на матч Евро-2024

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Стали известны стартовые составы сборных Турции и Грузии на матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024.
Турция: Гюнюк, Акайдын, Кёкчю, Гюлер, Чалханоглу, Бардакджи, Мюлдюр, Йылдыз, Кадыоглу, Йылмаз, Айхан.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.

Встреча пройдет на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в немецком городе Дортмунде, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Национальные команды Грузии и Турции играют в группе F вместе с Португалией и Чехией. Напомним, Грузия пробилась в финальную часть международного соревнования впервые в своей истории. В классификационных раундах грузинская команда одолела Люксембург и в серии пенальти сборную Греции.

Евро-2024 Чемпионат Европы Сборная Турции Сборная Грузии
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